Anleger agieren vor wichtigen Ereignissen aus Wirtschaft und Politik zu Wochenbeginn vorsichtig. Zunächst warten die Investoren auf frische Inflationsdaten am Dienstag. Diese haben grosse Bedeutung mit Blick auf die Frage, ob die Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird. Weitere Anstiege der Gesamtinflationsrate wie auch der Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel würden erwartet, hiess es von Helaba-Analysten. Darin dürfte sich auch der preistreibende Einfluss erhöhter Zölle niederschlagen.