Die Papiere von Krankenversicherern litten stark unter regulatorischen Vorgaben. So knickten die Papiere von CVS Health um 15 Prozent ein. Humana rutschten um fast 20 Prozent ab. Die US-Regierung hatte angekündigt, die Zahlungen an private Medicare-Versicherungen für die von den Konzernen betreuten, sogenannten Advantage-Pläne im nächsten Jahr quasi unverändert lassen zu lassen. Analysten hatten hingegen einen Anstieg von bis zu 6 Prozent erwartet. Entsprechend gross war die Enttäuschung der Anleger. Diese waren bislang davon ausgegangen, dass Präsident Donald Trump privaten Medicare-Plänen gegenüber wohlwollender eingestellt ist als sein Vorgänger.