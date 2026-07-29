Im Technologiebereich kommt der Nasdaq 100 nicht wieder auf die Beine. Ein anfänglicher Stabilisierungsversuch erledigte sich schon im frühen Handel. Nach fünf schwachen Handelstagen könnte ein sechster hinzukommen, denn zuletzt lag er mit 0,6 Prozent im Minus bei 27.611 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab ausserdem um 0,4 Prozent auf 7.401 Punkte nach.