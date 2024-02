Die Inflationsdaten änderten letztlich nichts an der Einschätzung vieler Marktteilnehmer, dass die US-Wirtschaft wohl nicht in eine Rezession abgleiten, sondern eine sanfte Landung hinlegen werde, hiess es am Markt. Starke Wirtschaftsdaten, zu denen sich nun auch der Philly-Fed-Index gesellte, der das Geschäftsklima in der Region Philadelphia misst, oder die Daten über die industrielle Stimmungsaufhellung im Bundesstaat New York, könnten Zinssenkungen zudem zwar verzögern, aber nicht verhindern.