Zahlenwerke wurden unter anderem vom Autobauer Ford , dem Fahrdienstvermittler Uber und dem Biotechkonzern Amgen beurteilt. Auch wenn unter ihnen nur Ford mit plus 2,9 Prozent zulegten, während Uber 1,3 Prozent verloren und Amgen am Dow-Ende sogar 4,1 Prozent einbüssten: Alle drei hatten besser als erwartet oder solide abgeschnitten. So macht der Autokonzern Ford zwar weiter hohe Verluste mit Elektroautos und schloss das vergangene Quartal mit roten Zahlen ab, die Geschäftszahlen lagen aber über den Schätzungen der Analysten.