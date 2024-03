Die wichtigsten US-Indizes haben am Dienstag wieder moderat zugelegt. Nach den jüngsten Rekordständen am vergangenen Donnerstag und leichten anschliessenden Rücksetzern hielten sich die Anleger mit grösseren Aktienengagements zwar zurück, doch Verkaufsbereitschaft ist nicht zu spüren. Die Konjunkturdaten fielen unterdessen durchwachsen aus und bewegten daher kaum. So trübte sich im März die vom Marktforschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbraucherstimmung entgegen den Erwartungen ein. Die Aufträge für langlebige Güter stiegen im Februar jedoch stärker als erwartet.