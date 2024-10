Konjunkturdaten fielen gemischt aus und konnten die New Yorker Börsen nicht gross antreiben. So hat die US-Wirtschaft in den Sommermonaten etwas an Tempo eingebüsst. Job-Daten des Dienstleisters ADP, dem zufolge deutlich mehr Stellen geschaffen wurden als erwartet, zeichneten aber ein robustes Bild für den Arbeitsmarkt, zu dem es am Freitag den offiziellen Bericht geben wird.