Die Impulse für KI-Aktien kamen vor allem aus Asien: Nachdem die Aktie des Tech-Giganten Baidu bereits in China von der Vorbereitung des Börsengangs für seine KI-Chipsparte Kunlunxin profitiert hatte, legte der anstelle der Aktie gehandelte Hinterlegungsschein (ADR) nun auch in den USA kräftig zu. Zuletzt ging es um gut 14 Prozent hoch. Zudem gelang dem chinesischen Entwickler von KI-Chips, Biren Technology , ein äusserst erfolgreiches Debüt an der Börse Hongkong mit einem Plus von 76 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis der Aktie. Samsung kletterten zudem in Seoul auf ein Rekordhoch.