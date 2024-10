AMD sorgte für Unmut, denn der Chiphersteller enttäuschte am Vorabend mit seinen Aussagen zum laufenden vierten Quartal die hochgesteckten Erwartungen von Analysten an das KI-Chipwachstum. Das Papier büsste als Schlusslicht im Nasdaq-100-Index 9,0 Prozent ein. Die Papiere des KI-Chipriesen Nvidia , zu dem AMD aufholen will, gaben nach moderaten Vortagesgewinnen um 2,1 Prozent nach.