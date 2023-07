Im Dow legten Chevron und im S&P 100 ExxonMobil um jeweils 3,1 Prozent zu. Beide zählten damit zu den Favoriten in den Indizes. ConocoPhillips gewannen 1,8 Prozent. Im Juli legten die Erdölpreise kräftig zu. Hatten sie lange eine negative Jahresbilanz aufgewiesen, liegen sie nun im Vergleich zum Jahresanfang höher. Die Aussicht auf ein mögliches Ende der Zinsanhebungen treibt auf der Nachfrageseite an. Überwiegend robuste Konjunkturdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft verbesserten die Stimmung am Rohölmarkt zusätzlich. Auf der Angebotsseite schränkten grosse Förderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland ihre Produktion zudem deutlich ein.