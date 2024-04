Zu den Verlierern zählten Tesla mit einem Minus von 3 Prozent und Apple , die um 1 Prozent nachgaben. Tesla will angesichts der Flaute am Elektromarkt und zuletzt schwacher Verkäufe weltweit mehr als jede zehnte Stelle im Unternehmen streichen. Bei Apple kam schlecht an, dass der iPhone-Hersteller im Smartphone-Markt im vergangenen Quartal nach Berechnungen von Marktforschern wieder hinter Samsung zurückgefallen ist.