Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed drehen die Anleger am Mittwoch dem Aktienmarkt auch in der Breite den Rücken zu. Bei den zuletzt favorisierten Standardwerten wurden erst einmal Gewinne mitgenommen. Während die Ölpreise wieder deutlich anziehen, quittierte der seinem Rekord nahe Dow Jones Industrial eine Strecke von fünf Gewinntagen mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf 51.987 Punkte.