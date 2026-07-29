Als Schlusslicht im Dow ging die jüngste Talfahrt bei Caterpillar um sechs Prozent weiter. Die Titel des Baumaschinenherstellers folgten damit weiter der Abneigung, die Anleger seit geraumer Zeit für Aktien mit KI-Bezug haben. Die Titel erreichten ihr niedrigstes Niveau seit April nach einem Kommentar des Analysehauses Baird mit dem Argument, dass der lange Zeit förderliche Trend zum Ausbau von Rechenzentren an Fahrt verlieren könnte.