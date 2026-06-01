Im KI-Bereich setzten die Investoren nun auf die Softwarebranche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatte. Verwiesen wurde auf Aussagen des Nvidia-Chefs Jensen Huang, der im Rahmen einer Fachkonferenz seine Meinung wiederholte, dass er in der KI für den Softwarebereich weiter keine Bedrohung sieht. Davon angetrieben sprangen Salesforce -Aktien an der Dow-Spitze um fast acht Prozent nach oben. Microsoft legten um 2,3 Prozent zu.