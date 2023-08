Im Mittelpunkt stand die sich verschlimmernde Immobilienkrise in China infolge der Schieflage des Immobilienentwicklers Country Garden. Auch die Hoffnung auf Gegenmassnahmen durch die chinesische Bankenaufsicht half am Montag nicht, die Sorgen bei Anleger zu mildern. In einem Bloomberg-Bericht war davon die Rede, dass eine Taskforce zur Untersuchung der Risiken bei der auch am Immobilienmarkt tätigen Zhongzhi Enterprise Group eingerichtet werden soll.