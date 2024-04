Die Anleger am New Yorker Aktienmarkt bleiben nach zwei überwiegend schwächeren Tagen zunächst vorsichtig. Der Leitindex Dow Jones Industrial kam am Mittwoch in den ersten Handelsminuten mit plus 0,04 Prozent auf 39 187,68 Punkte kaum voran. Beim breit gefassten S&P 500 sah es mit minus 0,04 Prozent auf 5203,69 Punkten kaum anders aus. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,32 Prozent auf 18 064,23 Zähler nach.