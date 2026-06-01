Weiterhin sorgte neben dem Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) der Iran-Krieg für den grössten Gesprächsstoff. Im KI-Bereich setzten die Investoren nun auf die Softwarebranche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatte. Die sonst als KI-Treiber bekannten Chipwerte notierten überwiegend im Minus, genauso wie die allgemein bedeutenden «Magnificent 7».
In den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs gab es eher wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Ausserdem berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen./tih/he
(AWP)