An den US-Börsen hat der Handel am Montag durchwachsen begonnen. Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial verlor nach einem Rekordhoch im frühen Handel zuletzt 0,1 Prozent auf 50.970 Punkte. Für weitere Indizes blieben Bestmarken von Beginn an aus. Der technologielastige Nasdaq 100 gab zuletzt um 0,2 Prozent auf 30.265 Zähler nach. Der marktbreite S&P 500 legte hingegen um 0,22 Prozent auf 7.580,06 Punkte zu.