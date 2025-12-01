Bei Strategy machte sich der Rücksetzer bei Kryptowährungen bemerkbar. Für die Aktien ging es nach ihrer jüngsten Stabilisierung um neun Prozent abwärts. Das eigentlich als Softwarehersteller bekannte Unternehmen investiert seit einigen Jahren stark in Kryptowährungen. Während der Bitcoin-Kurs am Montag um sechs Prozent absackte, machten sich unter Anlegern Bedenken breit, dass bei einem weiteren Rückgang der Kurse der Verkauf von Krypto-Beständen notwendig werden könnte.