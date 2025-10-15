Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,62 Prozent auf 24.731,80 Zähler zu. Im Techsektor notierten die Titel des Chipherstellers AMD mit plus 7,7 Prozent knapp unter ihrem Rekordhoch.
In der Berichtssaison konnten Banken erneut überzeugen. Börsianer begründeten die Zuversicht der Anleger ausserdem mit der Aussicht auf sinkende Zinsen, wodurch Investitionen sowie Kredite verbilligt und damit die Konjunktur angekurbelt werden kann. Der Präsident der Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte Beobachtern zufolge schon am Vortag Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies.
Unter den Einzelwerten überraschten zur Wochenmitte erneut Finanzhäuser positiv. So brachten sprudelnde Einnahmen der Bank of America im Sommer überraschend viel Gewinn ein. Deren Anteilscheine zogen um 4,1 Prozent an. Bei Morgan Stanley fielen die Erträge im Aktienhandel unerwartet hoch aus. Die rekordhohen Papiere gewannen zuletzt 5,6 Prozent.
Nach einer Senkung des Ausblicks wegen möglicher Zollbelastungen verloren die Titel des Pharmakonzerns Abbott Laboratories 5,1 Prozent./ajx
(AWP)