Am US-Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes am Dienstag überwiegend leicht zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Vortag mit 41.420 Zählern einen weiteren Rekord erreicht hatte, notierte zuletzt prozentual kaum verändert bei 41.219,82 Punkten. Etwas besser sah es für den am Vortag noch schwachen technologielastigen Nasdaq 100 mit einem Aufschlag von 0,39 Prozent auf 19.592,04 Zähler aus. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,18 Prozent auf 5.627,02 Punkte zu.