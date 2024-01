Einen Tag vor mit Spannung erwarteten Inflationsdaten halten sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch zurück. Immerhin reichte es im frühen Handel aber für moderate Gewinne beim Dow Jones Industrial . Der Leitindex, der am Vortag unter den US-Indizes die schwächste Entwicklung genommen hatte, stieg in den Anfangsminuten um 0,16 Prozent auf 37 583,62 Punkte.

10.01.2024 16:04