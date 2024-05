Wie bereits zum Wochenstart haben es die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Dienstag zunächst ruhig angehen lassen. Der beschleunigte Anstieg der Erzeugerpreise im April fiel auf Jahressicht wie erwartet aus. Sie beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Daten dazu werden am Mittwoch veröffentlicht.