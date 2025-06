Nach dem starken Mai sind die New Yorker Börsen am Montag mit Verlusten in den neuen Monat Juni gestartet. Erneute Spannungen in den zuletzt beruhigten Handelskonflikten zwischen den USA auf der einen und China sowie der EU auf der anderen Seite drückten auf die Stimmung. Auch schwache amerikanische Konjunkturdaten halfen den Aktienkursen nicht.