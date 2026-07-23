Mit Blick auf die Schwergewichte aus der Tech-Branche, allen voran Alphabet und Tesla , überwog die Enttäuschung. Die Google-Mutter Alphabet übertraf zwar umsatzseitig im vergangenen Quartal die Erwartungen der Wall Street, doch dass nun noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur gesteckt werden soll, brachte die Aktie unter Druck. Sie sackte um etwas mehr als 6 Prozent ab, womit rund 260 Milliarden US-Dollar Börsenwert vernichtet wurden.