Die US-Börsen haben am Montag nicht lange von neuen Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Krieg profitiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich zuletzt mit einem Plus von 0,18 Prozent auf 49.616 Punkte noch am besten. Zum Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar fehlen ihm damit allerdings 1,8 Prozent, nachdem er am Freitag - wie auch die anderen Indizes - sichtbar unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte.