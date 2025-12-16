An den US-Börsen ist es am Dienstag erneut abwärts gegangen. Die Verluste weiteten sich im Handelsverlauf aus, denn unter den Marktteilnehmern kehrte nach Arbeitsmarktdaten für Oktober und November Ernüchterung über kurzfristig weitere Zinssenkungen durch die Notenbank Fed ein. Die Daten waren gemischt ausgefallen, sodass die Vorsicht weiter zunimmt. Da die Signale widersprüchlich seien, rückten nun die Inflationsdaten in den Fokus und könnten der wichtigste Impulsgeber für die Märkte auf dem Weg ins neue Jahr werden, hiess es. Diese werden am Donnerstag für den Monat November bekanntgegeben.