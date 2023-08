Die Neuigkeiten aus Italien setzten in New York Finanzwerte stark unter Druck, zumal es auch von Moody?s eine schlechte Nachricht gab: Die Rating-Agentur hatte die Kreditwürdigkeit von zehn kleinen und mittelgrossen US-Finanzhäusern herabgestuft und angekündigt, dies eventuell auch bei einer Handvoll grosser Unternehmen zu tun. Damit büssten die Aktien von Goldman Sachs am Dow-Ende mehr als drei Prozent ein. Die Anteilscheine von JPMorgan fielen um gut zwei Prozent.