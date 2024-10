Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,48 Prozent auf 42.128,27 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 , der am Vortag kurz vor dem Handelsende seine Bestmarke nur knapp verfehlt hatte, ging es um 1,05 Prozent auf 5.702,14 Punkte nach unten. Der Start in den Monat Oktober und ins Schlussquartal misslang damit. US-Wirtschaftsdaten zur Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe und zum Arbeitsmarkt gerieten angesichts der eskalierenden kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten in den Hintergrund.