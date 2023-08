Unter den Einzelwerten zog die Nvidia-Aktie die grösste Aufmerksamkeit auf sich. Kurzzeitig übersprang sie die Marke von 500 US-Dollar, bevor Gewinnmitnahmen die Aktie wieder in den Bereich um 485 Dollar brachten, was immer noch ein Plus von rund 3 Prozent bedeutete. Der Boom bei Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) liess das Geschäft von Nvidia im vergangenen Quartal explosiv wachsen. Von Analysten und Branchenkennern gab es euphorische Kommentare und Lobeshymnen. Andere Aktien aus der Chipbranche wie Intel , AMD , ASML und NXP Semiconductors gaben indes spürbar nach. KI sei derzeit das grosse Thema, urteilen Analysten unisono. Allerdings, so konstatiert etwa Analyst Vivek Arya von der Bank of America, mache es Nvidias «ganzheitlicher Ansatz» den Konkurrenten extrem schwer, aufzuholen.