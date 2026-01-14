Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,9 Prozent auf 6.903 Zähler und setzte damit seinen Rückgang vom jüngsten Rekordhoch fort. Die Talfahrt wird dabei vor allem deutlichen Verlusten aus dem Kreis der «Magnificent 7», also der sieben bedeutendsten US-Technologiewerte zugeschrieben, die aktuell zwischen 0,5 und 2,5 Prozent im Minus notieren. Fast 300 der 500 in dem Index gelisteten Werte bewegten sich hingegen im Plus. Die ersten Wochen des Jahres 2026 seien von einer stetigen Rotation weg von den grossen Technologietiteln, hin zu kleineren Aktien geprägt gewesen, hiess es dazu aus dem Handel.