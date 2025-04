Unter den Einzelwerten galt am Donnerstag vor allem den beiden Dow-Aktien Unitedhealth und Nvidia besondere Aufmerksamkeit, denn sie zogen den US-Leitindex deutlich in die Verlustzone. Der grösste US-Krankenversicherer hatte zur Vorlage seiner Zahlen zum ersten Quartal die Jahresprognose gekappt. Im Bereich der öffentlichen US-Krankenversicherung Medicare sei es zu einer überraschend hohen Behandlungsaktivität gekommen, hiess es etwa zur Begründung. Die Aktie brach zeitweise um 25 Prozent ein und damit so stark wie seit 25 Jahren nicht mehr.