Beim auf KI-Drohnensoftware spezialisierten Unternehmen Swarmer ging eine fulminante Rally am zweiten Tag der Börsennotierung weiter. In der Spitze kosteten die Aktien mit 45 Dollar noch mehr als die 40 Dollar, mit denen sie am Vortag das bis zu Achtfache ihres Ausgabepreises erreicht hatten. Der Ausgabepreis hatte bei 5 Dollar gelegen.