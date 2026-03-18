Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte WTI näherte sich der 100-Dollar-Marke, weil ein Angriff Israels auf iranische Gasanlagen wieder die Unsicherheit erhöhte. Der Iran droht, Gasfelder und Raffinerien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar zu attackieren. Mit steigenden Gas- und Ölpreisen werden auch die Inflationssorgen wieder grösser. Diese wurden ausserdem davon befeuert, dass die Erzeugerpreise überraschend deutlich zulegten.