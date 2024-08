Vor den nachbörslich mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia sind die Kurse am US-Aktienmarkt nach unten gegangen. Die Titel des Tech-Konzerns selbst verloren am Mittwoch 2,5 Prozent auf gut 125 Dollar. Das Rekordhoch bei knapp unter 141 Dollar bleibt damit aber in Reichweite.