Auf die tags zuvor deutlichen Gewinne an den US-Börsen sind am Freitag Verluste gefolgt. Erneut fielen die Konjunkturdaten überwiegend stark aus, was das Risiko einer weiteren Zinsanhebung durch die US-Notenbank erhöhen könnte. Die Daten werden derzeit wegen der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch besonders beachtet.

15.09.2023 17:00