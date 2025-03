Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am grossen Verfallstag an den Terminmärkten 0,94 Prozent auf 41'558,39 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,71 Prozent auf 5'622,95 Punkte nach unten. Der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,71 Prozent auf 19'537,70 Punkte. Auf Wochensicht steuert allein der Dow auf ein knappes Plus zu, während sich bei den anderen Indizes Verluste abzeichnen