Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,42 Prozent tiefer bei 36 092,03 Punkten. Am Freitag war der US-Leitindex erstmals wieder seit Januar 2022 über 36 000 Punkte gestiegen und damit dicht an sein Rekordhoch. Der marktbreite S&P 500 fiel am Montag um 0,96 Prozent auf 4550,40 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,78 Prozent auf 15 712,88 Zähler.