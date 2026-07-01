Unter den Standardwerten ging der Blick vor allem auf Nike . Der Sportwarenkonzern übertraf mit seinem Quartalsbericht trotz eines erneuten Rückgangs im chinesischen Markt überwiegend die Erwartungen. Dennoch wies der Adidas -Rivale ungeachtet eines Schubs durch die Fussball-WM auf eine insgesamt trübe Branchenstimmung hin, und Analysten zeigten sich von den Zielen für das laufende Quartal enttäuscht. Dass die Aktie trotzdem um 3,5 Prozent stieg und damit zweitstärkster Wert im Dow war, dürfte der vorangegangenen Kursschwäche geschuldet sein. Erst vor wenigen Tagen war das Papier mit 40 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 12 Jahren gesackt.