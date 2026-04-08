Der Dow Jones Industrial schnellte am Mittwoch im frühen Handel um 2,7 Prozent auf 47.858 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,2 Prozent auf 6.768 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,9 Prozent auf 24.911 Punkte aufwärts. Dagegen sackte der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni um fast 17 Prozent auf 91,14 US-Dollar ab.
Kurz vor dem Ablauf des jüngsten Ultimatums von US-Präsident Donald Trump hatten sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Strasse von Hormus geeinigt. Auch Israels Armee bestätigte, die Angriffe auf Ziele im Iran ausgesetzt zu haben. Zugleich meldeten allerdings Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate Beschuss aus dem Iran, während der Iran Explosionen am Persischen Golf meldete./edh/he
(AWP)