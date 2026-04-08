Kurz vor dem Ablauf des jüngsten Ultimatums von US-Präsident Donald Trump hatten sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Strasse von Hormus geeinigt. Auch Israels Armee bestätigte, die Angriffe auf Ziele im Iran ausgesetzt zu haben. Zugleich meldeten allerdings Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate Beschuss aus dem Iran, während der Iran Explosionen am Persischen Golf meldete.