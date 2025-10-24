Vor dem Wochenende steht einmal mehr die Berichtssaison der Unternehmen im Fokus. Die Aktien von Intel kletterten um 1,1 Prozent auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahren. Der kriselnde Chipkonzern schaffte es im vergangenen Quartal unter anderem dank geringerer Verluste in der Fertigung in die Gewinnzone. Zu Handelsbeginn hatten die Titel allerdings noch knapp 8 Prozent gewonnen. Analysten lobten zwar die übertroffenen Erwartungen, zeigten sich aber skeptisch, ob das schon ein Zeichen für ein Comeback von Intel sei.