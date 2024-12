Die US-Aktienmärkte haben am Freitag an ihren jüngsten Rekordkurs angeknüpft. Die Standardwerte an der Wall Street fielen allerdings hinter dem Gesamtmarkt zurück, während die Technologiewerte die Gewinner anführten. Aktuelle US-Arbeitsmarktdaten beflügelten Händlern zufolge die Wetten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed noch im Dezember.