Einen heftigen Kursrutsch um 27 Prozent machten dagegen die Aktionäre von Super Micro durch. Die USA haben einen Mitgründer des Rechenzentren-Ausstatters angeklagt wegen des Verdachts, dass illegal Server mit Nvidia -Chips nach China geliefert wurden - und dies im Milliardenwert. Der Angeklagte und weitere Mitarbeiter sollen die KI-Technologie über ein Unternehmen in Südostasien transferiert haben./tih/nas