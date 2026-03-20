Der Dow Jones Industrial stand zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 45.889 Punkten. Sein Tief vom November bei 45.728 Punkten, dem sich der Leitindex am Vortag bis auf wenige Punkte genähert hatte, bleibt damit vorerst bestehen. Allerdings bahnt sich für die Woche ein Abschlag von 1,4 Prozent an.