Die US-Börsen machen auf ihrer Rekordjagd weiter kleine Schritte nach oben. Wie schon am Vortag fiel es den Indizes am Dienstag jedoch schwer, sich weiter abzusetzen angesichts der Hängepartie, die es in den Gesprächen über eine Friedenslösung im Iran-Krieg weiterhin gibt. In der Gesamttendenz liessen es die Anleger langsamer angehen, auch wenn die KI-Rally bei manchen IT- und Chipwerten weiter ging.