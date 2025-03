NEW YORK (awp international) - Der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial hat am Montag an seinen Erholungsversuch aus der vergangenen Woche angeknüpft und ist fast zurück auf dem Niveau vom Jahresbeginn. Auch die anderen zwei wichtigen Indizes, der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100, erholten sich weiter.