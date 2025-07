Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag an ihre freundliche Vortagsentwicklung angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,44 Prozent höher bei 44.447,68 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,49 Prozent auf 6.294,17 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,80 Prozent auf 23.091,13 Punkte.