Mit Urban Outfitters überzeugte ein weiterer Einzelhändler mit einer starken Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen hatte einen Umsatz- und Ergebnisanstieg für das vergangene Quartal berichtet. Zur Wochenmitte schnellten die Anteilscheine um gut 14 Prozent in die Höhe und näherten sich damit ihrer Rekordmarke aus dem August. Am Dienstag hatten bereits Kohl's und Abercrombie & Fitch die Anleger mit einer Anhebung ihrer Ziele euphorisiert.