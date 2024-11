Dagegen ging es für die Aktien der Social-Media-Plattform Reddit nach dem Höhenflug insbesondere seit Ende Oktober um 7,5 Prozent bergab. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge will der Anteilseigner Advance Magazine Publishers seine Beteiligung zur Absicherung einer Kreditlinie verwenden. 7,8 Millionen Aktien würden in einer Preisspanne von 145,38 bis 148,54 angeboten, was einem achtprozentigen Abschlag auf den Schlusskurs vom Donnerstag entspricht. Gleichzeitig kaufe Advance Optionen auf die Aktie, um seinen Anteil abzusichern, wie die Agentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Seit dem Börsengang im März hat sich der Aktienkurs von Reddit mehr als vervierfacht.