Der Dow Jones Industrial sank um 0,4 Prozent auf 46.721 Punkte. Damit läuft es für den US-Leitindex auf einen Wochenverlust von rund 1,7 Prozent zu. Der S&P 500 fiel am Freitag um 0,6 Prozent auf 6.679 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,2 Prozent auf 24.840 Punkte abwärts. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochenminus von rund 4 Prozent an.